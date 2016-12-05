Видеодопрос Януковича стал основой для мультфильма

Длился почти 6 часов и вызвал бурю эмоций зрителей, которые следили за этим вживую в Интернете. Янукович назвал себя несудимым, а свое бегство из страны объяснил страхом за людей.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Неделю.

Наибольшее возмущение вызвал факт, что ростовский беглец до сих пор считает себя президентом Украины, и его заявление, что не привлекался к уголовной ответственности.

Читайте такжеЛуценко об основании для суда над Януковичем: он сам признал просьбу к Путину ввести войска

Откровения Януковича так поразили, что ТСН.Тиждень решилась на эксперимент. Журналист Станислав Ясинский вооружился ножницами и из старых журналов и газет создал настоящий мультфильм, который назвали "Память Януковича". Посмотреть его можно на видео.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи из Ростова состоялся допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании суда зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 ноября на официальном сайте Генпрокуратуры опубликовано повестку о вызове Януковича на допрос как подозреваемого в государственной измене. Его просят явиться на 10.00 5 и 9 декабря до начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для участия в допросе.