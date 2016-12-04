"Право управлять всем миром": Ельченко рассказал о перспективе отмены права вето в Совбезе ООН

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сообщает Радио Свобода.

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"Что касается права вето, то речь, конечно, идет не только о Российской Федерации, а о всех пятерых членах Совета безопасности. Если бы мы говорили о необходимости отмены права вето в отношении одной конкретной страны, возможно, удалось бы это быстрее сделать, но поскольку это касается всех 5 стран, то понятно, что никогда ни одна из них не откажется добровольно от такого права. Права, как раньше говорили, управлять всем миром", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы отменить право вето, нужно внести изменения в устав ООН.

"Но, действительно, поскольку решения Совета безопасности являются обязательными для выполнения, то это основная пятерка, которая решает судьбы других стран, регионов, считает, что это право вето является предохранителем от того, чтобы кто-то у них это право отобрал. А если говорить юридическим языком, для того, чтобы отменить право вето, нужно внести изменения в устав ООН. Для того, чтобы внести эти изменения, нужно о них сначала договориться, потом, в соответствии с тем же уставом, должна быть созвана конференция всех стран-членов ООН, который должен это утвердить, а после этого все парламенты, то есть, 193 парламента должны эти изменения ратифицировать. Представьте себе, сколько это займет времени, даже если будет такое согласие и такая готовность", - пояснил Ельченко.

Вместе с тем, он добавил, что, по его мнению, "эти разговоры прекращать не стоит, потому что мир не стоит на месте, кто знает, что будет через 5-10 лет, и надо держать пятерку в постоянном тонусе. Чтобы они понимали, что не все согласны с сегодняшней ситуацией".