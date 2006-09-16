Владимир Рыбак: нам надо сделать страну управляемой

При проведении административной реформы правительство не будет использовать ее варианты, подготовленные прошлым Кабинетом Министров, но при этом ничего сверхнового изобретать не собирается.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№35(614) от 16 сентября 2006 г.) сообщил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК.

«Мы ничего изобретать не собираемся. Однако мы убеждены, что реформы, которые до сегодняшнего дня предлагались и в рамках которых власть собиралась выгнать людей из родных сел и городов, нам не нужны» - сказал вице-премьер.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, не является ли это «камнем в огород» Романа БЕЗСМЕРТНОГО (в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО был Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы - УНИАН), В.РЫБАК ответил: «Давайте не будем переходить на личности. Просто для того, чтобы проводить реформы, а тем более такого концептуального масштаба, надо для начала хотя бы с учеными посоветоваться».

По его мнению, до проведения административной реформы необходимо провести множество консультаций, узнать мнение экспертов относительно того или иного ее варианта, а также закрепить за конкретным органом ответственность за проведение этой реформы.

«Начнем с того, что на сегодняшний день в стране нет ни одного органа, который бы занимался региональной реформой. Сегодня правительство не только настаивает на увеличении доли местных бюджетов, но и инициирует создание департамента, который будет работать над всеми этими проблемами. Тем самым мы и собираемся ответить на вопрос, что же необходимо получить на выходе административной реформы. Будем создавать свою концепцию» - отметил В.РЫБАК.

Он также сообщил, что не знаком с концепцией админреформы, подготовленной Р.БЕЗСМЕРТЫНЫМ и в то же время не смог рассказать о конкретных планах действующего правительства по проведению вышеупомянутой реформы. «Не знаком я с его (БЕЗСМЕРТНОГО - УНИАН) концепцией. И у меня еще нет готовых ответов на ваши вопросы. Во всем нужно детально разобраться. В любом случае, опыт, на который опирался Роман Петрович, для нас неприемлем. Я не хочу просто бросаться словами и говорить, сколько в Украине должно быть областей. Необходимо вникнуть в экономику каждого региона. Она везде разная. Главное, что я сейчас не собираюсь пускать в народ какие-то слухи и пугать. Но сказать, что нам необходимо сделать страну управляемой, я могу. Должно быть максимум три-четыре уровня управления: центр, регион, город и что-то еще», - сказал В.РЫБАК.