Владимир Рыбак: нам надо сделать страну управляемой
...а не выгонять людей из родных мест
При проведении административной реформы правительство не будет использовать ее варианты, подготовленные прошлым Кабинетом Министров, но при этом ничего сверхнового изобретать не собирается.
Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№35(614) от 16 сентября 2006 г.) сообщил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК.
«Мы ничего изобретать не собираемся. Однако мы убеждены, что реформы, которые до сегодняшнего дня предлагались и в рамках которых власть собиралась выгнать людей из родных сел и городов, нам не нужны» - сказал вице-премьер.
При этом, отвечая на вопрос журналиста, не является ли это «камнем в огород» Романа БЕЗСМЕРТНОГО (в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО был Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы - УНИАН), В.РЫБАК ответил: «Давайте не будем переходить на личности. Просто для того, чтобы проводить реформы, а тем более такого концептуального масштаба, надо для начала хотя бы с учеными посоветоваться».
По его мнению, до проведения административной реформы необходимо провести множество консультаций, узнать мнение экспертов относительно того или иного ее варианта, а также закрепить за конкретным органом ответственность за проведение этой реформы.
«Начнем с того, что на сегодняшний день в стране нет ни одного органа, который бы занимался региональной реформой. Сегодня правительство не только настаивает на увеличении доли местных бюджетов, но и инициирует создание департамента, который будет работать над всеми этими проблемами. Тем самым мы и собираемся ответить на вопрос, что же необходимо получить на выходе административной реформы. Будем создавать свою концепцию» - отметил В.РЫБАК.
Он также сообщил, что не знаком с концепцией админреформы, подготовленной Р.БЕЗСМЕРТЫНЫМ и в то же время не смог рассказать о конкретных планах действующего правительства по проведению вышеупомянутой реформы. «Не знаком я с его (БЕЗСМЕРТНОГО - УНИАН) концепцией. И у меня еще нет готовых ответов на ваши вопросы. Во всем нужно детально разобраться. В любом случае, опыт, на который опирался Роман Петрович, для нас неприемлем. Я не хочу просто бросаться словами и говорить, сколько в Украине должно быть областей. Необходимо вникнуть в экономику каждого региона. Она везде разная. Главное, что я сейчас не собираюсь пускать в народ какие-то слухи и пугать. Но сказать, что нам необходимо сделать страну управляемой, я могу. Должно быть максимум три-четыре уровня управления: центр, регион, город и что-то еще», - сказал В.РЫБАК.