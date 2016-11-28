Янукович уже находится в статусе подозреваемого в госизмене - Матиос

Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Как заявил Матиос, Янукович "уже в статусе подозреваемого, поскольку, кроме того, что было подготовлено подозрение, оно было направлено по всем известным адресам его регистрации, проживания, временного пребывания как в России, которые нам известны, так и в Украине, где никто у него прописку не отменял".

"Все подозрения надлежащим образом были вручены защитникам Януковича, которые находились в помещении Святошинского суда", - сказал Матиос.

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При этом он пояснил, что нет никакой правовой коллизии в том, каким образом сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал текст уведомления о подозрении Януковичу в совершении государственной измены. Как утверждает Матиос, звук был во время оглашения подозрения в ходе видеосвязи между Святошинским районным судом Киева и Ростовским областным судом РФ, несмотря на то, что исчезла картинка.

"Нет никакой коллизии. Все сделано согласно действующему украинскому уголовному процессуальному законодательству, которое прописывал такой же соратник и заместитель главы администрации на тот момент у Януковича Портнов. Это УПК нынешний и в результате расследования главной военной прокуратурой уголовного производства 4216000000001594, генеральный прокурор, который является старшим группы прокуроров в этом производстве, подготовил и подписал подозрение, которое сегодня должным способом было, суть подозрения, разъяснено Януковичу Виктору Федоровичу в период технического перерыва суда", - сказал Матиос.

Он также пояснил, что с точки зрения процесса все было сделано исходя из того, что никогда ранее ни Россия, ни сам подозреваемый по нескольким уголовным производствам не реагировали на любые процессуальные документы, которые направлялись в Россию.