Тимошенко жалуется, что металлурги игнорируют договоренности

Не все предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) выполняют договоренности о выкупе коксующихся углей и поддержке угледобывающей отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая совещание по ситуации, сложившейся в угледобывающей отрасли, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня, к сожалению, ситуация складывается так, что не все, что планировалось, делается предприятиями ГМК, которые принадлежат частным лицам. Со стороны правительства мы соблюдаем все наши шаги, а в том, что мы сегодня видим со стороны частных собственников металлургических и горных предприятий, есть проблема" – сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что на сегодняшний день предприятия ГМК не выполнили договоренность о выкупе коксующихся углей даже с учетом заниженных цен.

«Мы не видим, чтобы сегодня металлургические предприятия так, как и обещали, выкупили коксующийся уголь, в том числе по очень заниженной цене, которая была оговорена между предприятиями угледобывающей промышленности и ГМК», - резюмировала премьер.

Она сообщила также, что сегодня в ходе совещания в Кабмине будут также проанализированы причины невыполнения договоренностей, достигнутых в рамках отраслевых меморандумов, подписанных правительством с предприятиями ГМК и химической промышленностью.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Гендиректор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил, что украинские угольные компании уже снизили цены на коксующийся уголь почти на 30%.