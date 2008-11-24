Обстрел кортежа президентов Польши и Грузии был «срежиссирован»?

Инцидент с обстрелом кортежа Президентов Польши и Грузии Леха КАЧИНСКОГО и Михаила СААКАШВИЛИ в воскресенье, 23 ноября, возле границы с Южной Осетией, мог быть специально срежиссированным событием.

Такое мнение выразили репортеры TVN24, которые находились в кортеже Президентов, и опрошенные ими военные эксперты.

Журналисты отметили, что программа визита Л.КАЧИНСКОГО в Грузию, который прибыл на празднование 5-й годовщины «Революции роз», не предусматривала поездки в район конфликта между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией.

Посетить район конфликта предложил М.СААКАШВИЛИ, чтобы польский Президент мог собственными глазами убедиться, что российские войска занимают территории, которые, согласно плану САРКОЗИ-МЕДВЕДЕВА, должны находиться под контролем грузинской стороны.

По данным репортеров, которые ссылаются на анонимного представителя польской делегации, об изменении планов и намерении посетить зону конфликта не знали даже представители грузинской делегации.

«Он (источник в делегации) сказал, что испугался, когда увидел напуганные лица представителей грузинской делегации. По-моему, об изменении планов знал только Президент СААКАШВИЛИ и его охрана», - сказал он.

Источник отметил, что выстрелы прозвучали после того, как Президенты вышли из автомобиля возле нелегального, по убеждению грузинской стороны, российского блок-поста.

«Я удивился, что охрана не положила Президентов на землю, когда с российской стороны послышались выстрелы. Охранники только плотнее взяли Президентов в круг», - отметил собеседник журналистов TVN24.

Бывший руководитель польской военной группы специального назначения GROM Роман ПОЛЬКО отметил, что группа, которая обеспечивала безопасность Президентов, допустила ошибку.

«Как председатель охраны Президента, никогда бы не допустил, чтобы кто-то вытянул оружие так близко от Президента... В таком случае единственным выходом была бы огневая атака, и тогда точно кто-то бы погиб», - отметил он.

«Много указывает на то, что кто-то хотел организовать провокацию...», - считает TVN24.

Другой бывший офицер GROM Кшиштоф ПШЕПЮРКА откровенно называет событие «срежиссированным», о чем, по его убеждению, свидетельствует факт, что автобус журналистов опередил президентскую колонну, когда она подъезжала к зоне конфликта.

«Это полное поражение, поведение, которое не отвечает никаким канонам. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен никто опережать президентскую колонну. И когда такой бус опережает, слышатся выстрелы, голым глазом видно, что это было срежиссировано», - сказал он.

Репортеры TVN24 отметили, что автобус, который перевозил журналистов и который традиционно находится в конце президентской колонны, начал опережать другие автомобили после того, как его водитель получил такой приказ якобы для того, чтобы репортеры могли записать на видео, как Президенты будут выходить из автомобилей.

«Пока много вопросов остаются без ответа. Президент СААКАШВИЛИ использовал это событие, чтобы показать Европе, что «российский оккупант» безнаказанно создает угрозу для безопасности грузин. Президент КАЧИНСКИЙ в свою очередь - чтобы сформулировать для Запада призыв о «необходимости сделать выводы», - резюмируют журналисты.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером кортеж Президентов Польши и Грузии был обстрелян в районе границы самопровозглашенной Южной Осетии.

Между тем представители России и Южной Осетии опровергают обстрел, обвиняя Грузию в специально организованной провокации.