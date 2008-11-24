Кильчицкая вышла на работу и опять засобиралась в декрет

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сегодня официально приступила к выполнению своих обязанностей, но при этом не исключила, что снова уйдет в декрет для рождения третьего ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам во время рабочего посещения родильного дома №4 в Оболонском районе, где уже год функционирует Центр репродуктивной перенатальной медицины.

«Да, я уже вышла на работу официально, и вот здесь нахожусь», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ. По ее словам, она приступила к исполнению тех обязанностей, которые у нее были до декретного отпуска – социальная сфера, медицина и торговля.

«Я курирую те же направления, которые я курировала – социальная сфера, здравоохранение, в первую очередь. И если будет расширен круг каких-то обязанностей, я это буду знать в ближайшее время», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На вопрос журналистов, успевает ли она уделять внимание своим детям и как планирует дальнейшее общение с ними, совмещая с большой нагрузкой на работе, заместитель главы КГГА сказала, что, на ее взгляд, она уделяет детям достаточно времени, больше, чем ее подруги, у которых больше свободного времени. При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала: «Дальше посмотрим, может, я опять уйду в декрет».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила журналистам, что собирается крестить своего второго ребенка – сына Марка – в феврале, когда исполнится два года ее старшей дочери. Крестными сына станут Ольга БОГОМОЛЕЦ и сын Киевского городского председателя Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Она также сказала, что осталась довольна посещением роддома на Оболони.

«Я вам скажу, что посмотрев палаты, боксы, условия, в которых рожают наши женщины (в 4-м роддоме – УНИАН), они ничем не отличаются от вип-палат частных родильных домов, например, где я рожала недавно. Я обещаю, что если я решу рожать третьего ребенка, обязательно буду рожать его только в этом родильном доме», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.