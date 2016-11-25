Суд, на котором должен свидетельствовать Янукович, хотят перенести - отсутствуют обвиняемые
13:19, 25 ноября 2016Политика
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Судебное заседание по делу убийства людей во время Евромайдана, во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля в режиме видеоконференцсвязи, переносят из-за отсутствия обвиняемых экс-беркутовцев.
При этом точная дата пока неизвестна. Обсуждаются две даты - 28 ноября и 2 декабря.
Как сообщал УНИАН, в Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО до Святошинского суда, где должен состояться допрос бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции.
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