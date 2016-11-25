Суд, на котором должен свидетельствовать Янукович, хотят перенести - отсутствуют обвиняемые

При этом точная дата пока неизвестна. Обсуждаются две даты - 28 ноября и 2 декабря.

Как сообщал УНИАН, в Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО до Святошинского суда, где должен состояться допрос бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции.