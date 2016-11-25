В Киеве начался съезд партии УКРОП

По состоянию на 12.00 зарегистрировалось 406 делегатов. Среди присутствующих также – народные депутаты, представители посольств Болгарии, Литвы, Румынии, США, представители Национального демократического института международных отношений (NDI), говорится в сообщении на странице УКРОП в Facebook.

На съезде будет утвержден новый состав Политического совета УКРОПа. Кроме того, делегаты изберут председателя Комиссии партийного контроля и ее членов, а также утвердят состав Ревизионной комиссии партии.

Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре. Кандидатов к Политический совет, Комиссию партийного контроля и Ревизионную комиссию партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций областных партийных организаций.