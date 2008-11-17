Кузьмук объяснил, почему Россия не нападет на Украину

Сегодня в результате неадекватных внутренних и внешних политических обстоятельств Украина и НАТО оказались не нужными друг другу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов) сегодня на пресс-конференции «Кто кому нужен больше: Украина НАТО или НАТО Украине?».

«За 17 лет независимости сегодня в результате неадекватных внутренних и внешних политических обстоятельств ни Украина не нужна НАТО, равно как и Альянс не нужен нашему государству», - сказал А.КУЗЬМУК.

По его мнению, наибольшее развитие в отношениях Украина-НАТО произошло в 1999 году, а вот регресс в отношениях начался с 2005 года.

Как объяснил А.КУЗЬМУК, это связано с тем, что в 90-х годах прошлого века Украина как никогда была нужна НАТО. По словам политика, это обусловливалось имеющейся в то время геополитической ситуацией после распада СССР, внутренней стабильностью в государстве и наличием в Украине мощных Вооруженных сил.

«Сегодня из-за внутриполитической нестабильности, непредсказуемости государственной политики лидеры таких европейских стран, как Германия и Франция, и других продемонстрировали нашему государству свое правильное понимание ситуации, которая имеет место в Украине», - сказал А.КУЗЬМУК.

Что касается потребности Украины в Альянсе, то политик отметил, что сейчас такой потребности нет, ведь, по его убеждению, на современном этапе НАТО не способно защитить Украину, в первую очередь из-за отсутствия такого прямого врага.

«Заявления сегодняшнего руководства Украины, что нам угрожает Россия, являются провокационными и дилетантскими. Россия нам не может угрожать, ведь она хорошо понимает, во что это ей может обойтись», - сказал А.КУЗЬМУК.

Определяя пути обеспечения обороны Украины в современных условиях, А.КУЗЬМУК отметил необходимость создания глобальной системы безопасности с участием ведущих мировых игроков, в том числе и Украины.