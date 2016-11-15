Депутату Шухевичу предоставлена охрана - СБУ

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Председатель СБУ Василий Грицак поручил обеспечить безопасность народного избранника, после оперативного рассмотрения Службой обращение государственного деятеля на имя Президента Украины. СБУ принимаются дополнительные оперативные мероприятия, направленные на проверку полученной информации", - написала Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября Ляшко со ссылкой на источники заявил, что жизни Шухевича угрожает опасность и призвал предоставить ему государственную охрану. «...мы получили сообщение из надежных источников, что жизни Юрия Шухевича грозит опасность, что нашего коллегу могут убить для того, чтобы использовать это убийство для дестабилизации ситуации в Украине, для реализации московского плана подрыва Украины изнутри”, - сказал лидер Радикальной партии.

Позже он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пообещал предоставить госохрану Шухевичу.