Спикер парламента Швеции отмечает важность продления санкций против РФ

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко во время официального визита в Королевство Швеция провел переговоры с Урбаном Алином.

Читайте такжеЯценюк после встречи с Меркель: Германия поддерживает политику санкций, пока Россия не уберется из Украины

Глава государства поблагодарил спикера и шведских парламентариев за мощную поддержку Украины, что является свидетельством подлинного партнерства.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и деоккупацию Крыму. Президент поблагодарил за последовательную позицию Швеции в отношении непризнания аннексии Крыма и поддержки санкционного режима против России.

Спикер Риксдага отметил важность продолжения санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства обратил внимание лидера шведского парламента на грубое нарушение прав человека на временно не подконтрольных Украине территориях.

Порошенко призвал и дальше развивать украинско-шведский парламентский диалог, прежде всего в рамках деятельности депутатских групп Верховной Рады и Риксдага по межпарламентским связям.

Президент также поблагодарил делегации Риксдага в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы за активную поддержку Украины.