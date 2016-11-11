Саакашвили не выполнил 75% своих обещаний - эксперты

Такой вывод сделали эксперты проекта "Дословно" после анализа самых громких заявлений политика, передает КИУ.

"Самая большая проблема Саакашвили в том, что он с самого начала пребывания на посту главы областной администрации обещал много вещей, которые вообще не входят в его полномочия. Очевидно, на первом этапе это было связано с тем, что он плохо знал украинские реалии и законы. А также одновременно пытался быть и государственным служащим, и политиком", - подчеркнул Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

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Наиболее громкие обещания Саакашвили:

1. "Мы починим дорогу Одесса-Рени, а потом и Одесса-Киев"

Факт: Ремонт дороги Одесса-Рени до сих пор не завершился из-за отсутствия инвестора

2. Саакашвили обещал открыть одесситам доступ к незаконно присвоенным пляжам.

Факт: Горожан начали пускать на пляж на закрытой территории пансионата "Зеленый берег" и в районе Дачи Ковалевского. Однако большинство пляжей остались закрыты. В частности, не снесли забор возле резиденции Сергея Кивалова

3. "В Одессе заработает новый центр, где можно будет за один день получить паспорт или оформить право на недвижимость"

Факт: В октябре 2015 в Одессе действительно открыли Центр административных услуг, который был закрыть из-за "нехватки полномочий и финансирования"

4. Сократить количество чиновников в ОГА, ликвидировать лишние структурные подразделения и должности

Факт: Вдвое сократил штат облгосадминистрации и объединил целый ряд департаментов и управлений ОГА, оставил всего 10 управлений и департаментов из 27

5. Одесса станет городом базирования ВМС Украины. Для этого нужно найти штаб базирования ВМС. Мы решили сделать это в Доме профсоюзов

Факт: Суд оставил Одесский дом профсоюзов в собственности профсоюзных организаций. Для штаба ВМС правительство выделило другое помещение

6. Закончить строительство нового терминала аэропорта и открыть новую взлетную полосу

Факт: Терминал аэропорта не сдан в эксплуатацию, взлетная полоса не построена

7. В июне 2015 года в Украине будет новая полиция

Факт: Новую полицию в крупных городах Украины начали запускать в августе 2015

8. Провести открытый конкурс на должность главы одесской таможни

Факт: 16 октября 2015 года с нарушением процедуры Юлии Марушевскую назначили главой одесской таможни

9. Снести "дачу Злочевского", которую "оплачивают обычные одесситы"

Факт: По Состоянию на ноябрь 2016 года дачу экс-министра экологии не снесли

10. Предотвратить сносу Дачи Докса. 28 октября 2016: "Я остановил разрушение уникального памятника архитектуры 19-го века"

Факт: на Следующий день, 29 октября, Дачу Докса снесли

Анализ выполнен в рамках исследования деятельности внепарламентских партий и политиков. Избраны заявления и обещания Михеила Саакашвили, которые получили больше всего внимания СМИ и которые политик озвучил, находясь на посту главы Одесской областной администрации (с 30 мая 2015 по 9 ноября 2016 года).

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.