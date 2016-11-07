"Это его право": Гройсман прокомментировал отставку Саакашвили

"Председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили сегодня заявил, что уходит в отставку. Что ж, это его право и его решение. Не буду ни критиковать его, ни защищать", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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В то же время он подчеркнул, что его как премьера, "сейчас больше всего волнует ситуация в Одесской области".

"Согласно действующему законодательству, если президент удовлетворит заявление председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого продлится конкурс на назначение нового председателя. Хочу со своей стороны заверить одесситов, что пока область будет оставаться без первого руководителя региона, ситуация на Одесщине будет на моем личном контроле", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.