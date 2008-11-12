Яценюк: меня ушли, чтоб я вернулся, но не сюда

Арсений ЯЦЕНЮК, который сегодня был освобожден от должности председателя Верховной Рады, не видит трагедии в том, что парламент дал согласие на его отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам.

«Я не вижу в этом никакой трагедии. Наверно, это ответ на мои предложения относительно объединения политических сил, на мою антикризисную работу, на принятие целого ряда антикризисных пакетов и, вообще, наверное, на независимую позицию в стенах украинского парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК считает, что демократия как была под угрозой, так и остается. И те события, которые происходят в стенах парламента, по его словам, являются ярким подтверждением этого.

Самая «главная задача – это то, чтобы не дать возможности похоронить демократию через пышные похороны украинского парламента, которые не должны состояться ни при каких обстоятельствах», - сказал он.

Отвечая на вопрос, чем А.ЯЦЕНЮК займется после своей отставки, бывший председатель ВР отметил, что он будет продолжать формировать свою политическую силу. При этом бывший председатель ВР заверил, что «его ушли, чтобы он вернулся, но уже не сюда».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.