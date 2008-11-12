В Верховной Раде выбили двери и разбили стекло ограждения

Группа депутатов от фракций Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко выстроились у входа к помещению, где расположено управление системой “Рада”.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле помещения находятся около 30 народных депутатов, в частности депутаты от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, Нестор ШУФРИЧ, Александр ВОЛКОВ, Эльбрус ТЕДЕЕВ и другие, а также депутаты от БЮТ Виталий ЧУДНОВСКИЙ, Сергей МИЩЕНКО, Евгений СУСЛОВ, Александр ШЕПЕЛЕВ и другие.

На данный момент работники аппарата ВР вынесли из помещения поломанные двери.

В то же время депутаты от БЮТ делают все возможное, чтобы не допустить голосования проекта постановления об изменении способа голосования относительно отставки председателя ВР. Этот вопрос председатель на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ пытался поставить на голосование. Проектом постановления предусматривается освободить председателя ВР от его должности путем голосования в сессионном зале, а не с помощью тайного голосования бюллетенями, как это предусмотрено регламентом.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракций ПР и БЮТ проникли в помещение, где расположена электронная система для голосования “Рада”, и устроили там драку. При этом они выбили двери и разбили стекло ограждения.