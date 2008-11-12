Томенко назвал трех кандидатов на место Яценюка

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что внезапная инициация отставки спикера Арсения ЯЦЕНЮКА Партией регионов и его поддержка депутатами «Единого Центра» свидетельствует о том, что, несмотря на заявления о первоочередной необходимости преодоления в Украине последствий финансового кризиса, команда Президента любой ценой будет добиваться проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Поскольку законы должен подписывать исключительно председатель Верховной Рады, то отставка Арсения ЯЦЕНЮКА, фактически, будет означать неработающий парламент и как следствие – досрочные выборы», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Комментируя шансы возможных кандидатов на должность спикера - Александра ЛАВРИНОВИЧА, Владимира ЛИТВИНА или Ивана ПЛЮЩА, - Н.ТОМЕНКО отметил, что на сегодня не видит реальной возможности кого-либо из этих кандидатов получить 226 голосов в парламенте для их избрания.

«Очевидно, что Виктор ЮЩЕНКО хотел бы видеть на должности спикера Ивана ПЛЮЩА, Партия регионов - Александра ЛАВРИНОВИЧА, а Блок Литвина – своего лидера. При таких обстоятельствах ни один из кандидатов не набирает 226 голосов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вместо этого правильным путем выхода из этой ситуации, по его мнению, было бы провозглашение о создании новой коалиции в составе Партии регионов - Блока Литвина- «Единого Центра»- КПУ, которая, фактически существует на сегодня в парламенте, и которая бы сначала обнародовала свою программу действий, взяла бы ответственность за ситуацию в Украине, а затем уже делила должности.

«Трудно сказать, как будут разворачиваться события дальше, но очевидно одно: за время деятельности главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ Виктора ЮЩЕНКО превратили из одного из ведущих политиков Украины на политического аутсайдера», - подытожил Н.ТОМЕНКО.