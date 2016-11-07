Мэр Одессы: Саакашвили знал, что здесь он временный человек

Об этом Труханов заявил, комментируя "Сегодня.ua" отставку Саакашвили.

"Что касается моего конфликта с ним, знаете, ну с кем конфликтовать? Это человек, который сам создает конфликт. Он говорил обо мне много гадостей, но как только на горизонте замаячил шанс провести в Одессе Евровидение, если надо будет, я вам покажу эти смс-ки, которые его команда присылала мне... Он "наехал" на аэропорт, а потом через месяц пришел ко мне и сказал, давайте строить. Он так с пафосом объявлял о своей команде: Саша Боровик, Маша Гайдар… Где они все? Скажите, что они сделали? Никого не осталось. Я рад, что сегодня наступило прозрение. Это не мое дело, кого назначат, и кто выиграет конкурс. Но я надеюсь и мне бы очень хотелось, чтобы человек, который пройдет конкурс и будет назначен президентом, любил Одессу и наш регион. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы это не был временный человек", – сказал Труханов.

При этом Труханов усомнился в управленческих качествах Саакашвили. "Человек не способен ни управлять, практически ничего не способен делать – это видно невооруженным взглядом с первого дня по системе его работы, какие он акценты расставляет, и он этого не скрывал. К сожалению, политическая элита, политический бомонд, многие украинцы, в том числе и в Киеве, не вслушивались в его речи. Ведь он же не скрывал, что он временный человек (на должности главы ОГА). А как может временный человек хорошо относиться и навести порядок, сделать реформы? В Грузии он их 10 лет делал, если делал. А придя ко мне на первую встречу (после назначения) он заявил, что здесь только на год, и мне надо здесь за год салют произвести. Мол, мне нужно подсветить здание, мне нужно еще что-то… Знаете, сделать такой макияж, а глубинно и системно инфраструктурные проекты он даже не рассматривал. И этого не скрывал", – сказал мэр Одессы.

По его оценке, Саакашвили больше интересует публичное отображение, а не суть процессов. "Вот он ставил эксперименты и мы, к сожалению, потеряли два года. И без того сложная ситуация еще больше усугубилась. Управление областью потеряно абсолютно. Что касается его заявлений (критики в адрес президента и его команды), ну что может сказать неудачник? Ну, он же никогда не скажет: "Извините, я не справился". Я, естественно как его оппонент буду виноват больше всех. Тем не менее, у нас есть реальные результаты, которые видны, а у него ничего нет. Громко закрыт Центр административных услуг. Я же предупреждал, что он не будет работать. И эти смешные повадки на трассе… У нас такое как он исполняют депутаты местного уровня. Знаете, есть такие люди, я их называю политические "присоски". Вот он к примеру узнал, что будет делаться трасса Одесса-Рени. Он поставил палатку, зная, что эта трасса будет делаться, и когда пошло финансирование (из бюджета), говоря, что этого он добился…", – сказал Труханов.

Напомним, председатель Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку в связи с тем, что не видит перспектив работы на занимаемой должности, однако не собирается прекращать борьбу с коррупционерами в Украине.

Незадолго до этого Саакашвили заявил, что не будет держаться за место губернатора, при этом назвал Труханова "бандитом" и выразил опасения по поводу "захвата" последним власти по всей Одесской области.