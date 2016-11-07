ГПУ закрыла дело против члена НАПК Рябошапки

Как сообщает ZN.ua, в действиях бывшего замминистра юстиции Рябошапки не нашли состава преступления.

"В уголовном производстве о незаконном обогащении 03.11.2016 принято решение о закрытии из-за отсутствия в деянии Рябошапки Р. Г. состава уголовного преступления по следующим основаниям", - говорится в постановлении ГПУ, имеющемся в распоряжении издания.

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13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года.

В момент начисления данных средств Рябошапка был заместителем министра юстиции, а в марте 2016 года – был избран членом НАПК, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий заявил, что первые уголовные производства за незаконное обогащение украинских чиновников стоит ожидать не ранее января 2017 года.