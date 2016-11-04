В НАПК рассказали, когда можно ожидать первые уголовные производства за незаконные обогащения чиновников

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий, передает ТСН.

По его словам, после 30 октября члены НАПК в течение недели будут проверять своевременность представления электронных деклараций украинскими чиновниками. После этого они возьмутся за проверку полноты деклараций, во время которой в том числе будет проверяться образ жизни декларантов.

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Если во время проверки члены НАПК обнаружат у чиновников коррупционное административное правонарушение, то они будут передавать соответствующие протоколы в суд, а если коррупционное уголовное правонарушение, то результаты проверки будут переданы в НАБУ или Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, внефракционный депутат Юрий Деревянко считает, что Национальное агентство по предотвращению коррупции сможет начать проверки электронных деклараций только с конца декабря.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.