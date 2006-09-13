Россия не признает решение суда Севастополя по крымским маякам

Порядок решения спорных вопросов между Россией и Украиной в отношении Черноморского флота РФ (ЧМФ) определен базовыми соглашениями, подписанными правительствами двух стран. С таким заявлением выступил помощник главкома ВМФ России капитан I ранга Игорь Дыгало, комментируя решение суда Севастополя, признавшего объекты, используемые ЧМФ, собственностью Украины.

"Согласно базовым соглашениям, спорные вопросы должны решаться на заседании смешанной комиссии дипломатическим путем", - сказал, в частности, Дыгало.

Как сообщалось ранее, 11 сентября Севастопольский Апелляционный хозяйственный суд постановил изъять из незаконного владения Министерством обороны Российской Федерации 22 навигационно-гидрографических объекта, в этом числе четыре маяка.

По словам главы Всеукраинской молодежной общественной организации "Студенческое братство" Олега Яценко, маяки "Тарханкутский", "Евпаторийский", "Солодунов", "Ай-Тодорский", согласно постановлению кабинета министров Украины от 17 августа 1998 года принадлежат Министерству транспорта республики.

Лента.ру