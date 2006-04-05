«Экономические законопроекты для новой Верховной Рады”. Круглый стол

Круглый стол на тему: «Экономические законопроекты для новой Верховной Рады Украины». Организатор - ежедневное деловое издание «СЕЙЧАС». К обсуждению предлагаются темы: какие экономические законопроекты требуют первоочередного рассмотрения парламентом?; стоит ли ожидать кардинальных изменений в налоговом законодательстве?; что будет с приватизацией «Укртелекома» и других крупных предприятий? Будет ли продолжена практика пересмотра результатов приватизационных конкурсов? и др.. К участию приглашены: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; президент ЮФ «Грамацкий и партнеры» Эрнест Грамацкий; директор департамента ЮФ «Салком» Алексей Кот; главный редактор издания «СЕЙЧАС» Сергей Руденко и др.. (Пресс-Центре ЛИГАБизнесИнформ (Киев, ул. Т. Шамрыло, 23). Нужна аккредитация.