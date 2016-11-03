В НАТО призывают Украину ускорить проведение системных реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников сегодня на пресс-конференции “Помощь НАТО: укрепляя безопасность и устойчивость Украины”.

Как отметил Винников, Украина имеет беспрецедентный уровень поддержки со стороны международных партнеров, в том числе от НАТО.

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"Мы поощряем наших украинских партнеров продвигаться на пути реформ даже с большей решимостью во внедрении ключевых реформ. Украина сделала много, но много вызовов сохраняется, и Украина не должна потерять «окно возможности», и она сегодня должна ускорить темпы системных реформ в очень скоротечной международной среде", - заявил Винников.

Также он напомнил о результатах Варшавского саммита НАТО, состоявшегося в июле 2016 года. В частности, тогда был утвержден Комплексный пакет помощи, который, по его словам, "направлен на консолидацию и увеличение практической помощи НАТО Украине для того, чтобы Украина могла лучше обеспечивать собственную безопасность и проводила необходимые реформы".

В этой связи Винников подчеркнул, что Комплексный пакет помощи содержит 40 различных мероприятий поддержки по 13 ключевым направлениям реформирования, в том числе будет способствовать поддержке реформы сектора безопасности и обороны, сосредоточивая внимание на ключевом принципе гражданского контроля и демократического надзора за Вооруженными силами.

Он уверил, что Альянс заинтересован помогать Украине в реализации евроатлантических стандартов, чтобы Украина стала более устойчивой в противостоянии российской агрессии.