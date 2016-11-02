Посол США назвала условия для выборов на Донбассе

Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Наша позиция четкая: сначала у вас должна быть безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности. Как мы видим, договоренностей о режиме прекращения огня, которые должны были бы действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат.

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"Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности относительно разведения сил и средств на трех участках на линии соприкосновения. Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, то меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – отметила Мари Йованович.

Напомним, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станице Луганской.