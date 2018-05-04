События недели: версия читателей УНИАН – аттракцион щедрости от Гройсмана и миллионы в декларациях

Уходящая неделя была довольно интересной и преподнесла нам всем пару весьма неожиданных сюрпризов, который вызвали интерес публики.

Окопавшийся в Кабмине представитель винницких реформаторов и борец с популизмом Владимир Гройсман не смог сдержать свою любовь к народу и заявил о решении поднять для рядовых украинцев минимальную заработную плату сразу в два раза, а прожиточный минимум приравнять к этой самой минимальной зарплате. Порошенко тут же признался, что это решение является плодом их совместных дум о народе. Мол, таким образом они решили бороться с бедностью в стране, где почтичетыре миллиона человек работают за 1450 гривень в месяц. Желание, конечно, похвальное, вот только четкого ответа на вопрос, где же взять деньги на «покращення життя», так и не прозвучало. В экспертной же среде после подобных заявлений разразилась целая буря.

Одни решили искать скрытые мотивы и сразу же нашли: по их мнению, таким хитрым маневром Гройсман хочет сократить расходы на выплату субсидий. Ведь увеличение минимальной заработной платы автоматически отрежет от субсидий большое количество народа, так как украинцы мгновенно станут почти богатыми.

Другие заподозрили власть в желании попастись на популистской ниве, которую хотели использовать в своих предвыборных кампаниях профессиональные борцы за права простого украинца Тимошенко, Ляшко и представители «Оппоблока».

Но, если с мотивами повышения зарплаты мало что понятно, то вот, оценивая последствия внезапных улучшений, экономисты в большинстве своем синхронно стали утверждать, что это приведет к росту безработицы, инфляции, налоговой нагрузки на бизнес и прочим, не очень приятным последствиям, которые, в итоге, сделают украинцев еще беднее. Так ли это, точно сказать не могу, но властям хочется напомнить пословицу – семь раз отмерь, один раз отрежь.

Во все этой истории несколько комично выглядел известный борец с нелегальными айфонами и по совместительству глава ГФС Роман Насиров. Он решил не мелочиться и заявил, что в следующем году минимальная заработная плата должна вырасти вообще до 7,5 тысяч гривень. Боюсь, вот тогда мы все и заживем.

На этой неделе читатели также интересовались отголосками истории о невинно убиенном «Мотороле». В СМИ появилась информация, что его напарник по кровавым делам, известный террорист «Гиви», вдруг почувствовал себя не очень уютно в молодой и счастливой «народной республике» и начал собирать вещички для переезда в еще более счастливый край под названием Приднестровье. Говорят, его любовница уже там, а сам боевик спешно распродает отжатые у граждан Украины в Донецке квартиры и уже сидит на чемоданах.

Впрочем, после нешуточного резонанса (еще бы – "ДНР" может лишиться последней живой «иконы»!), не успевший сбежать, Гиви был вынужден заявить, что все это – грязные инсинуации. Мол, любовницы у него к сожалению, нет, квартир – тоже, а жить он мечтает только на развалинах Донецкого аэропорта.

Не обошли читатели вниманием и очередную плохую новость для кремлевской шайки. Дело в том, что, у международной следственной группы по расследованию обстоятельств гибели сбитого над Донбассом малазийского «Боинга» похоже, появились свидетели, причастные к этому событию. Сообщается, что к следователям обратилось десять человек, готовых дать признательные показания в обмен на нидерландское гражданство и гарантии безопасности. Подчеркивается, что, с большой долей вероятности, к голландским следователям обратились именно граждане РФ, и эксперты сейчас проверяют ценность и достоверность имеющейся у новых свидетелей информации. Понятно, что в Кремле очень встревожены этим обстоятельством. Одно дело – продолжать включать дурака и издевательски спрашивать «где ваши доказательства», а другое дело, когда миру предъявят непосредственных участников этих событий.

Следили украинцы и за историей о принудительной посадке в аэропорту «Борисполь» самолета беларусской авиакомпании «Белавиа». Напомню, его развернули в 50 км от границы и вернули назад в Киев по требованию СБУ, поскольку на борту была персона, угрожавшая национальной безопасности Украины.

Здесь разразился целый дипломатический скандал. Дело в том, что развернуть-то развернули, но при этом экипажу якобы угрожали истребителями, если он не послушает приказа. СБУ все это опровергает, но в МИД Беларуси уже заявили, что обладают расшифровкой переговоров с диспетчерами. По их словам, в этом документе имеются четкие заявления об угрозе применения боевой авиации в случае, если самолет не развернется и не прибудет в Киев. Самое смешное в этой истории то, что в итоге человека, из-за которого посадили самолет, спустя три часа отпустили – и он улетел восвояси ближайшим рейсом.

Пока украинцы отвлеклись на мечты о скором улучшении своего благосостояния, те, у кого в жизни уже все хорошо, под шумок оперативно публиковали свои электронные декларации. И здесь вскрылось немало всего интересного. Особо любопытен тот факт, что практически все слуги народа оказались людьми далеко не бедными и объединяет их общая любовь хранить на руках невероятное количество налички. Например, депутат от БПП Руслан Демчак задекларировал, ни много ни мало, 133 миллиона гривень наличными. Не отстает от своего коллеги и депутат от Оппоблока Дмитрий Шенцев. Он, например, может спокойно одолжить полтора миллиона долларов, иметь на руках 300 тысяч долларов, но при этом не забыть оформить социальную помощь от государства своему сыну в размере 20 тысяч гривень.

Эта особенность «слуг народа» от членов Кабмина до нардепов – миллионные накопления, которые хранятся не в банках, а под подушкой, наталкивают на мысль, что или в банковскую систему Украины верит только Гонтарева, или наши избранники все, как один, сидят на чемоданах в ожидании грандиозного шухера. А мы еще смеялись над незадачливым судьей Чаусом, которых хранил свои «копеечные» сбережения в стеклянных банках…

Хотя, возможно, наши с вами слуги набивают всей этой бумагой подушки и матрацы – чтоб лучше спалось после тяжелых будней, проведённых в раздумьях о народе.

Кроме новостей о декларациях аудиторией было также проигнорировано важное сообщение от Евростата. Оказывается, в 2015 году граждане Украины получили больше всего временных разрешений на проживание в странах Европейского Союза. Общее число выданных разрешений для украинцев составило полмиллиона. По этой же теме интересна и другая новость. Согласно проведенному в сентябре опросу, эмигрировать в другую страну хотят 30% населения Украины. Весьма печальные цифры.

Не захотели читатели интересоваться и докладом Всемирного фонда дикой природы. Оказывается, за последние 40 лет в мире стало на 60% меньше животных. Согласно докладу, наибольшие потери понесли животные, живущие в озерах, реках и на болотах. За 40 лет популяции животных, живущих в пресной воде, сократились на 81%. Если так и дальше будет продолжаться, то следующее столетие человечество будет встречать на Земле в гордом одиночестве.

Ну, и на сладкое. Пока вы размышляли, какую яхту бы купить после повышения минималки, легендарная полиция Лос-Анджелеса определилась, на что тратить деньги – и пересаживается на электромобили Tesla. Отмечается, что полицейское управление испытывало автомобиль в течении года. Кроме экологичности, большое значение имеет и скорость автомобиля, потому что именно на калифорнийских хайвеях происходит большинство погонь, которые так любят показывать в выпусках новостей. Обязательно посмотрите – в полицейской раскраске Тесла выглядит невероятно круто.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН