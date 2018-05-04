Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность

Процесс принятия бюджета Украины подарил стране уже две информационные бомбы. Сначала депутаты решили в ходе первого чтения повысить себе зарплаты (впрочем, данная инициатива была позднее зарублена спикером Андреем Парубием), а потом правительство сообщило, что ко второму чтению подаст документ, в котором минимальная заработная плата (МЗП) будет увеличена с 1 января 2017 года до 3200 грн.

При этом в варианте госбюджета к первому чтению все было по-старому, минимальная зарплата равнялась прожиточному минимуму и должна была составлять на начало 2017 года 1600 грн. Что же заставило правительство пойти на такой шаг, и чем это может обернуться для страны?

Миф №1: спонтанное, непродуманное решение

Первое, что стоит отметить в инициативе повышения минимальной заработной платы- это поспешность решения. Да, правительство уже давно рассуждало о необходимости повышения минимальной зарплаты, которая не соответствует реальному прожиточному минимуму. По расчетам Министерства социальной политики, сегодня он должен составлять 2800 грн, а на 2017 год – 3200 грн. Но честно говоря, его размер власти могут высчитать на любую нужную им сумму.

При этом уж очень красиво выглядит названная главой правительства Владимиром Гройсманом сумма. Все напоминает советский стиль управления, когда волевым решением какой-то показатель повышают вдвое. А после говорят подчиненным: «делайте что хотите, но план выполните!».

Может быть поэтому правительство пока не представило никаких расчетов того, как вышли на цифру 3200 грн. «Нам дано поручение все просчитать. Я думаю, мы решим этот вопрос», - сказал министр финансов Александр Данилюк, дав понять, что пока окончательных цифр нет.

И тут уже вариантов, «почему» нужно было спешить, великое множество: желание отвлечь людей от депутатских зарплат, или от всплывших в декларациях информации о богатстве украинской политической элиты. Список можно продолжать, сколько хватит фантазии.

Показать же финальные расчеты Минфин обещает не позже середины ноября, когда законопроект о госбюджете должен рассматриваться в Раде во втором чтении.

О том, что инициатива повышения минимальной зарплаты имела спонтанный характер заявил и сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович.

«Неприятный сюрприз был вчера. Я хочу сказать, что ни я, и никто из международных организаций не знал об этом, что будет увеличение на 100% минимальной зарплаты. Что еще важно, мы не имели возможности ознакомиться с калькуляцией, на которую опирается это решение», - сказал он.

Миф №2: хотели облегчить жизнь чиновникам

Много «зрады» увидели в этом решении и потому, что в украинском законодательстве «минималка» со времен галопирующей инфляции 90-х является показателем для множества выплат и сборов.

Например, к ней привязаны штрафы, судебные сборы, плата за некоторые лицензии и прочее. Все это необходимо будет изучить правительству и парламенту и отвязать от «минималки», либо же оставить.

Первыми внимание привлекли зарплаты судей, депутатов, чиновников, работников новосозданных антикоррупционных органов и ряда других категорий госслужащих, увязанные на размер минимальной зарплаты.

Когда правительство решает поднять зарплату рабочему, оно одновременно поднимает ее и судье, чей доход измеряется десятками МЗП. Соответственно, для последнего повышение будет больше в десятки раз.

Такая система годами поддерживала кастовость в украинском обществе. К счастью, правительство анонсировало абсолютно правильное решение отвязать такие зарплаты от минимальной.

Что касается штрафов, их правительство вполне может оставить в привязке к минимальной зарплате, что только обрадует Министерство финансов и проверяющие органы. То же самое можно сказать и о лицензиях, судебных сборах и прочем.

В целом, в данном вопросе есть огромное поле как для облегчения бремени, так и для его ужесточения. Если правительство и Верховная Рада не поменяют множество законов и нормативных актов, завязанных на «минималку», ни бизнес, ни граждане не обрадуются возросшим поборам.

Интересен и момент электронного декларирования. Чиновникам по закону разрешается допустить ошибку при записи своего имущества на сумму не более 250 МЗП. То есть, если Кабмин не поменяет эту норму, чиновники смогут «забыть» указать имущество на 800 тыс. грн.

Однако, стоит отметить, что подать свои декларации с указанием всего имущества государственные мужи должны до конца октября с нынешним размером МЗП, поэтому панику в этом вопросе разводят напрасно.

Миф №3: жить всем станет лучше и веселей

Президент Петр Порошенко уже заявил, что решение о повышении минимальной зарплаты коснется 4 миллионов украинцев, которые сейчас получают зарплату менее 1500 гривень.

Вопрос лишь в том, для кого это станет позитивным изменением. Во-первых, от «минималки» хотят отвязать чиновников, депутатов и судей. Значит их повышение, скорее всего, не коснется.

Также есть категория людей, которые получают официально минимальную зарплату, а остальное в конверте. Для них просто вырастет доля чистой зарплаты и уменьшится выплата в конверте. А значит вырастет социальная защита, они смогут рассчитывать на большие больничные и так далее. В то же время, они потеряют в среднем 15% приобретенного из-за уменьшения положенной им субсидии.

Но хуже всего будет тем, кому фирмы действительно платили «минималку». Это касается прежде всего низкоквалифицированного персонала и жителей маленьких городов. Для них легальная зарплата в 2300 грн была абсолютно адекватной, а при 3200 грн предприниматель просто не увидит смысла держать «подорожавшего» работника.

Те компании, которые не смогут обеспечить рост зарплат и покрыть увеличившиеся налоги на фонд оплаты труда, могут перевести сотрудников на полставки, трудоустроить их нелегально, либо вообще уволить.

Кому точно повезет, так это бюджетникам. Ведь теперь никто из них не будет получать меньше 3200 грн. Зарплату до 3 тыс. грн в нашей стране получают около 1 млн бюджетных работников, вот они-то и будут вознаграждены больше всех.

Миф №4: бизнес сможет это потянуть

Как отмечают эксперты и члены правительства, реальные зарплаты в стране за последнее время выросли значительно выше, нежели их легальный размер. Средняя зарплата находится на уровне 5 тыс. грн, при минимальной 1450 грн.

И это при том, что с начала года был снижен вдвое единый социальный взнос (ЕСВ), который оказывает основное давление на фонд оплаты труда компаний. Правительство в конце прошлого года сознательно отказалось от десятков миллиардов поступлений в бюджет Пенсионного фонда и фондов социального страхования, в надежде на то, что компании выведут зарплаты из тени, повысив декларируемые заработки своих работников.

Однако, должного эффекта это не возымело. Одни эксперты отмечают, что для такого шага бизнесу нужно больше времени, и процесс выхода из «тени» может занять несколько лет. Другие же сетовали на то, что условия для работы компаний в Украине все равно остаются слишком сложными, и одним снижением ЕСВ делу не поможешь.

Как бы там ни было, власти ждать больше не намерены. «У меня одна просьба к бизнесу, отдайте этот ресурс (сформированный из-за снижения ЕСВ - УНИАН) людям», - сказал президент Петр Порошенко на заседании национального совета реформ в прошедший вторник, а уже в среду премьер показал, как это можно сделать: по инициативе правительства и решению парламента.

Миф №5: ждем повышения прожиточного минимума и пенсии

Нечетко сформулированный посыл премьера на заседании правительства о том, что теперь минимальная зарплата будет равна фактическому прожиточному минимуму был многими интерпретирован как решение поднять до 3200 грн и прожиточный минимум.

Однако, как уже было сказано, фактический прожиточный минимум лишь рассчитан Минсоцполитики, а действовать в стране будет прежний, который с 1 декабря 2016 года вырастет до 1600 грн, а с 1 декабря 2017 года - до 1762 грн для трудоспособного населения. Именно такие показатели заложены в смете на текущий и проекте следующего года.

О необходимости развести «минималку» и прожиточный минимум говорили давно. Нынешняя ситуация, когда МЗП равняется прожиточному минимуму негативно сказывалась в первую очередь на проблемах занятости населения. Поскольку человек не мотивирован работать за минимальную зарплату, если может получить ту же сумму в виде пособия по безработице.

Поскольку прожиточный минимум останется прежним, не вырастут и пенсии. Полученные дополнительные поступления единого социального взноса после повышения МЗП правительство может, к примеру, направить на увеличение пенсий для тех, кто получает от 1400 до 3000 грн. Ведь этих людей не коснулось повышение минимальной пенсии в 2015 и 2016 годах, а последний раз они пересчитывались несколько лет назад. Об этом, например, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Однако, учитывая огромный дефицит Пенсионного фонда (собственные поступления в 2017 году будут меньше дотации из госбюджета) Министерство финансов может настоять на направлении дополнительных поступлений ЕСВ именно на сокращение убыточности фонда. Такую же позицию, скорее всего, займет и Международный валютный фонд.

Миф №6: на этом заработает бюджет

В Минфине уже проговорились, что на финансирование повышения зарплат для бюджетников потребуется дополнительно 28 млрд грн, к тому, что первоначально закладывали в проект бюджета на следующий год.

Отбить такие расходы планируют за счет увеличения поступлений ЕСВ и налога на доходы физических лиц. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, дополнительные поступления по единому социальному взносу планируются в размере 18 млрд грн, а по подоходному налогу - 9 млрд грн.

Таким образом, как видим, никакого заработка для госбюджета не предвидится. Более того, если поступления от ЕСВ позволят уменьшить на такую же сумму дотацию Пенсионному фонду из госбюджета, то с подоходным не все так гладко.

Налог на доходы физлиц поступает преимущественно в местные бюджеты. Сегодня лишь 25% таких поступлений направляется в бюджет страны (не считая города Киева). Чтобы «забрать» увеличившиеся поступления, Кабинету министров будет необходимо изменить ту пропорцию, по которой налоговые поступления делятся между местным и государственным бюджетами.

Миф №7: вырастут цены

Некоторые эксперты увидели в инициативе повышения минимальной зарплаты попытку запустить денежный станок, что неизбежно приведет к росту цен.

В правительстве настаивают на том, что макропоказатели на следующий год менять не будут, инфляция останется в пределах 8,1%.

«За счет того, что мы проведем детенизацию зарплат, за счет того, что мы начнем выплачивать справедливую заработную плату, бюджет будет сбалансирован. Дефицит не будет превышать 3% ВВП. Проблем у нас не будет. Я это подтверждаю и подчеркиваю: все отвечает нашему общему балансу», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Если верить финансовому блоку правительства, увеличение денежной массы будет не столь значительным, чтобы вызвать большой риск роста инфляции. Стоит отметить, что на текущий год правительство сначала прогнозировало 14% инфляции, а потом снизило его до 12%. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли говорят об инфляции до конца года в 13% и не исключают превышения плана в будущем году из-за увеличения МЗП.

Главный орган, отвечающий за ценовую стабильность – Национальный банк – пока не дал своего прогноза роста цен в связи с увеличением МЗП.

Еще одним риском является то, что возросшие расходы на легальную оплату труда компании наверняка переложат на стоимость своей продукции, а значит за повышение зарплат для части населения заплатят в конечном итоге все потребители.

Миф №8: государство сэкономит на субсидиях

Многие эксперты отметили, что государство повышением минимальной зарплаты получит облегчение для бюджета из-за уменьшения расходов на субсидии, поскольку у граждан повысится официальный доход. Однако, для расчета субсидий берется доход за предыдущий год, а значит в 2017 году особых изменений не предвидится.

Есть конечно вариант, что к отопительному периоду зимы 2017-2018 годов правительство изменит правила, и назначение субсидий не будет зависеть от заработка в 2016 году, а будет учитывать уже возросшие зарплаты. Если же все останется по-прежнему, существенный эффект может быть получен не раньше отопительного сезона 2018-2019 годов.

Миф №9: популизм чистой воды

Еще недавно на Грушевского любые предложения депутатов о повышении социальных стандартов выше запланированного уровня в 10% называли популизмом, а теперь премьер-министр Владимир Гройсман назвал повышение непопулистским предложением.

Многие начали подозревать подготовку к выборам. Однако, парламент отработал лишь два года своей каденции, досрочных выборов пока не намечается, а значит задабриванием электората заниматься, вроде как, рановато.

С другой стороны, это уже не первое правительство, которое может подпитывать электоральную поддержку не реальными изменениями системы, а популистскими действиями. На днях что-то подобное решил провернуть президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, и для борьбы с волной протестов он пообещал повысить минимальную зарплату в стране на 40%.

С инициативой повыщения «минималки» украинское правительство неплохо «умыло» оппозицию в Раде, которая поспешила присоединиться к победному движению за народное счастье. В тот же день, как премьер-министр огласил решение, яростная оппозиционерка и сторонница в прошлом как Юлии Тимошенко, так и Виктора Януковича Наталья Королевская заявила, что это «Оппозиционный блок» настоял на таком решении. Вскоре «проснулась» и сама Тимошенко, сообщив своим избирателям, что правительство уступило требованиям именно «Батькивщины». Осталось дождаться, когда о своей победе в заботе о людях заявят и другие оппозиционные политики Украины. Просто, как иллюстрация анекдота о многочисленных помощниках «дедушки» Ленине, несших бревно.

Правда о том, для чего нужно повышать «минималку»

На самом деле данный шаг правительства, помимо красивого популистского эффекта, - это очередная попытка борьбы с теневой экономикой. Сокращать бюджетные расходы для уменьшения дефицита трудно, снижение ЕСВ мощного эффекта не дало и бизнес не спешит выходить из тени. Поэтому власти рискнули использовать административный инструментарий.

Это действительно может улучшить жизнь низкоквалифицированных работников в частном секторе и низкооплачиваемых бюджетников. Если, конечно, их не начнут сокращать из-за отсутствия средств.

Реализация инициативы позволит повысить в обществе ощущение социальной справедливость. Зарплаты чиновников наконец отвяжут от «минималки», а «минималку» от прожиточного минимума. Компании, которые платили белую зарплату, станут более конкурентоспособными. Ведь конкуренты, которые работают в серую тратят меньше на фонд оплаты труда, или предлагают сотрудникам больший заработок, что не способствует справедливости на рынке.

Важным положительным эффектом может стать сокращение дефицита Пенсионного фонда, если, конечно, полученные средства не пустят на повышение пенсий или другие социальные расходы.

С точки зрения социальной справедливости, улучшится вопрос оплаты труда для тех, кто привязан к тарифной сетке. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, в Украине сегодня сложилась ситуация, когда владельцы предприятий занижают стоимость труда своих работников. Так, если доля затрат на оплату труда в Европе составляет около 60% в ВВП страны, то у нас этот показатель – 25%.

Сработает ли новый план правительства мы увидим, как и в случае со снижением ЕСВ, не сразу, а ближе к концу следующего года. Повышение минимальной зарплаты, как и другие административные инструменты влияния на рынок – очень рискованны.

Гораздо правильнее обеспечить стабильный экономический рост, чтобы зарплаты росли вслед за ростом производительности. Эффект от этого решения может быть, как положительным, так и отрицательным. По словам заместителя сопредседателя группы стратегических советников Павла Кухты, суть в том, чтобы выбрать такую величину МЗП, которая даст эффект детенизации, и при этом важно не перегнуть палку.

«Если мы поднимаем минимальную зарплату достаточно осторожно, мы можем практически не зацепить реальную занятость, но при этом заставить бизнес часть зарплат вывести из тени», - пояснил Кухта.

Дмитрий Сидоренко