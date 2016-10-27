В прошлом году украинцы получили больше всего временных разрешений на проживание в ЕС - Евростат

Как сообщает Статистическая служба Европейского союза (Евростат), в 2015 году 2,6 миллиона граждан разных стран, которые не являются членами ЕС, получили разрешения на временное проживание в странах-членах Евросоюза.

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Евростат отмечает, что 2,6 миллионов человек - рекордный показатель с тех пор, как в 2008 году начали отслеживать статистику. В сравнении с 2014 годом число лиц, которые получили разрешение на временное проживание в ЕС, выросло на 12,1%.

При этом почти треть всех разрешений была выдана гражданам Украины и США. В частности, общее число выданных разрешений для украинцев составляет 499 992, или 19,2% от общего числа таких документов на проживание. На втором месте оказались граждане США, которые получили 261 760 разрешений, а на третьем - граждане Китая (167 118 разрешений).

Также отмечается, что украинцы преимущественно получали разрешительные документы на основании трудоустройства. Количество таких свидетельств составляет 376 037. Вместе с тем 30 356 разрешений выдано украинцам, которые получали право на временное проживание на основании получения образования, 29 276 - за семейных обстоятельств, а 64 323 - по другим причинам.

Больше всего разрешений на проживание украинцы получили в Польше - 430 081 удостоверений. Также украинцам право на временное проживание предоставляли Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Венгрия, Латвия и Болгария.

Кроме того, сказано, что в 2015 году больше всего разрешений выдала Великобритания - 633 017 и Польша - 541 583.