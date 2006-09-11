Коммунисты, оказывается, всегда были за вступление в ВТО

Первый вице-спикер парламента, второй секретарь ЦК КПУ Адам МАРТЫНЮК заявляет, что коммунисты выступают за вступление нашего государства во Всемирную торговую организацию, но на выгодных для Украины условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на традиционной пресс-конференции руководства парламента.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что коммунисты никогда не говорили, что они против вступления Украины в ВТО. Он отметил, что вступление должно происходить на выгодных условиях для Украины, а не на таких условиях, которые диктует, например Киргизстан, Турция и другие.

А.МАРТЫНЮК отметил, что коммунисты отстаивают интересы отечественного товаропроизводителя, и по этой позиции они были едины с Партией регионов, когда не поддерживали инициативы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Потому, по его мнению, позиция коммунистов по этому поводу не приведет к недоразумениям в коалиции.

Более того, А.МАРТЫНЮК считает, что действующее правительство намерено вносить в ВР законопроекты о вступления Украины в ВТО именно на тех условиях, на которых настаивают коммунисты.