Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от разговоров о реприватизации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

“Мы четко должны заявить, что ни о какой реприватизации не может идти речи”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наихудшим владельцем предприятия является государство. Он также добавил, что неосторожные разговоры по этому поводу могут привести к чрезвычайно негативным последствиям, особенно для притока инвестиций.

Перед этим премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что государство будет забирать предприятия у инвесторов, если они начнут увольнять людей из-за финансового кризиса.