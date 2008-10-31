Гелетей рассказал, как его орлы нардепа от Буша анекдотами отвлекали

Потасовка в ЦИКе в середине октября, возможно, была спланирована. Перерыв в блокированиях судов силами нардепов от БЮТ – это ненадолго. Управление госохраны не могло предугадать, что депутаты захватят кабинет замглавы Высшего административного суда. Несмотря на все это руководитель УГО Валерий Гелетей уверен, что его структура действует эффективно и имеет достаточно полномочий, чтобы пресекать «потенциальную угрозу, даже если она исходит от народных депутатов». Об этом сам Гелетей заявил в интервью Коммерсант-Украина.

В ответ на прямой вопрос корреспондента издания: «Случалось, что госохрана успешно пресекала действия народных депутатов?», Гелетей поделился воспоминаниями, как его люди задержали некоего народного избранника на подходе к президенту США Джорджу Бушу.

«Я бы не ставил так вопрос в отношении народных депутатов, хотя исключения бывают. Например, в ходе недавнего визита в Украину президента США Джорджа Буша. Во время возложения цветов президентами Украины и США к памятнику жертвам голодомора один народный депутат со словами "Чего это американцы тут командуют!" пытался пройти оцепление, - поведал Гелетей. - Пришлось рассказывать ему анекдоты, оттягивать время, в противном случае он мог бы прорваться в охраняемую зону, и последствия были бы самые непредвиденные. Опыт секретной спецслужбы США, охраняющей президента, очень горький. В истории штатов было четыре убийства президентов. Именно поэтому их охрана наделена определенными полномочиями. Я могу спрогнозировать действия сотрудников охраны США, если этот депутат подошел бы на опасно близкое расстояние к Бушу, не согласовав это заранее с протоколом».

Примечательно, что параллельно с этим руководитель Управления госохраны жаловался на закон о статусе народного депутата, в соответствии с которым нардепы - неприкосновенны. Очевидно, именно поэтому из всего набора полномочий, которым полностью доволен Гелетей, его бойцам пришлось воспользоваться только правом травить анекдоты. Только вот неясно, неужели на суды перлов народного творчества сотрудникам госохраны не хватило?