У Луценко говорят, что Балога налетал домой на бюджетных 328 тысяч

На депутатское обращение народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ (фракция НУ-НС, группа «Народная Самооборона») к Главному контрольно-ревизионному управлению Украины по поводу проверки перелетов бывшего главы МЧС Украины, который сейчас является главой Секретариата Президента Украины, Виктора БАЛОГИ на выходные в Ужгород, получен ответ, который полностью подтверждает незаконность перелетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», в ответе КРУ, в частности, говорится, что ведомство провело плановую ревизию “отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины (САО МЧС Украины) за период с 01.09.2005 по 01.09.2008 в части использования САО МЧС Украины при осуществлении полетов в Закарпатскую область”.

Ревизией установлено, что воздушные перевозки осуществлялись САО МЧС Украины исключительно на основании распоряжений Государственной авиационный поисково-спасательной службы (Укравиапоиска). В распоряжениях не указывались основание для осуществления полетов и цель, с которой выполнялись рейсы, эти распоряжения выдавались Укравипоиском на основании устных распоряжений руководителя МЧС. За ревизионный период согласно распоряжениям Укравиапоиска САО МЧС Украины осуществлено 13 авиарейсов по маршруту Нежин - Киев (Жуляны) – Ужгород – Киев - Нежин.

В девяти распоряжениях Укравиапоиска руководителем оперативных групп МЧС Украины указан министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА. В других четырех распоряжениях руководитель группы не определен.

Восемь авиарейсов осуществлены в выходные дни. Стоимость данных 13 авиарейсов составляет 328,2 тыс. гривен. Финансирование расходов на полеты осуществлено за счет бюджетных средств, выделенных САО МЧС Украины по бюджетной программе КПКВ 3201280 “Обеспечение мероприятий в сфере гражданской защиты”.

С целью подтверждения законности осуществленных авиарейсов проведена встречная сверка в МЧС Украины, которой установлено, что в реестре предписывающих документов по основной деятельности, сформированном в соответствии с электронной базой данных "АСКОД", приказы, решения, распоряжения о командировке министра В.БАЛОГИ в Ужгород по поводу организации авиационных перевозок оперативных групп МЧС Украины в Ужгород в 2005-2006 годах не издавались. Также такие приказы отсутствуют и в журналах регистрации приказов по строевой части Департамента кадровой политики МЧС Украины.

Таким образом документальное подтверждение служебной необходимости упомянутых 13 авиарейсов в Ужгород во время ревизии не предъявлено, констатировало КРУ.

Оплата физическими лицами стоимости полетов по маршруту Нежин - Киев (Жуляны) - Ужгород - Киев - Нежин не проводилась ни в САО МЧС Украины, ни в самом МЧС Украины.

Материалы, полученные по результатам ревизии, направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

«Надеемся, что “Закон – один для всех”, и Генеральная прокуратура Украины проявит оперативность и возбудит уголовное дело против бывшего министра МЧС Украины В.БАЛОГИ за нанесение государству ущерба в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением», - прокомментировал ответ КРУ Г.МОСКАЛЬ.