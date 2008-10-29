ЦИК отказался поддержать снижение статуса Крыма и Севастополя

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации трем инициативным группам всеукраинского референдума по народной инициативе об изменении статусов Крыма и Севастополя.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение было принято 28 октября на очередном заседании комиссии, которое провел ее председатель Владимир ШАПОВАЛ.

13 октября 2008 года в ЦИК поступило представление управляющего делами исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета от 8 октября 2008 года о регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе.

Рассмотрев данное представление и приложенные к нему документы, Центризбирком установил, что в городе Ивано-Франковске 24 сентября 2008 года прошло собрание граждан с целью создания инициативной группы всеукраинского референдума, в котором приняли участие 341 человек Участниками собрания единогласно одобрено предложение о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум: „Согласны Вы проголосовать за принятие закона Украины "Об изменении автономного статуса Автономной Республики Крым на областной, отмене специального статуса города Севастополя и внесении соответствующих изменений в Конституцию и некоторые законодательные акты Украины", которым предусмотрено изменение автономного статуса Автономной Республики Крым на областной и отмена специального статуса города Севастополя?”.

Проведя правовой анализ поданных документов, ЦИК установил, что они не отвечают требованиям закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах".

В частности, документы о регистрации инициативной группы всеукраинского референдума поданы в комиссию не председателем соответствующего местного совета, а управляющим делами исполкома городского совета, то есть ненадлежащим субъектом представления. Не соблюдены требования законодательства и в части надлежащего оформления документов указанного собрания граждан.

Центральная избирательная комиссия также принимает во внимание, что Конституционный Суд Украины в решении от 5 октября 2005 года в деле №6-рп (дело об осуществлении власти народом) установил, что „результаты народного волеизъявления в определенных Конституцией и законами Украины формах непосредственной демократии являются обязательными”. Конституция и законы Украины предусматривают проведение всеукраинского референдума, в том числе по народной инициативе, только как обязательственного (императивного) референдума, результаты которого являются обязательными для рассмотрения и принятия решений соответствующими органами государственной власти в порядке, определенном Конституцией Украины и законами Украины. В связи с этим, комиссия отмечает, что утверждение на собрании граждан формулировки вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум, делает невозможным установление юридических последствий утвердительного ответа на него, а, следовательно, и определение дальнейших действий соответствующих органов государства.

ЦИК отказал в регистрации инициативной группе всеукраинского референдума по народной инициативе, образованной на собрании граждан Украины, которое состоялось 24 сентября 2008 года в городе Ивано-Франковске.

Этот же вопрос предлагалось вынести на всеукраинский референдум на собраниях граждан еще в двух населенных пунктах. Однако, после рассмотрении соответствующих представлений Хмельницкого городского председателя и секретаря Черкасского городского совета комиссия отказала в регистрации инициативных групп по проведению такого референдума из-за несоблюдений требований действующего законодательства.

Кроме того, ЦИК на своем заседании утвердил Порядок изготовления, учета, использования и хранения избирательных урн, а также установил форму заявления о включении в Государственный реестр избирателей лица, проживающих или находящихся за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, сбор подписей под требованием назначить всеукраинский референдум по народной инициативе относительно изменения статуса Крыма и отмены специального статуса Севастополя организует Всеукраинское объединение «Свобода».