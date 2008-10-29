Наша Украина нашла лазейку: вопрос о деньгах на выборы поставят снова

Фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет предлагать предусмотреть финансирование досрочных выборов в антикризисном законопроекте, который будет рассматриваться завтра во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, принятый сегодня в первом чтении антикризисный законопроект предусматривает внесение изменений в целый ряд законов, в частности и в закон о государственном бюджете. «Вот в этот блок мы и вносим свою поправку о финансировании внеочередных парламентских выборов и голосуем во втором чтении и в целом», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО считает, что такой способ является законным, конституционным и компромиссным путем.