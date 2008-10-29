Парламент начал спасать Украину от экономического кризиса

Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов по минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент будет рассматривать 4 законопроекта по этому вопросу, которые внесены Президентом Украины, Кабинетом министров, представителями фракции Партии регионов и представителями фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Кроме того, ВР будет рассматривать проект постановления о первоочередных мерах по минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины, внесенный представителями фракции Коммунистической партии Украины.