В Днепре членам делегации НАТО продемонстрировали доказательства присутствия сил РФ на Донбассе

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз, глава подкомитета в комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Представители НАТО провели встречи с командирами воинских частей, силовиками и чиновниками.

Читайте такжеЭкс-генсек НАТО объяснил, почему миссию ООН не удалось привлечь для разрешения конфликта на Донбассе "Продемонстрировала членам иностранной делегации презентацию InformNapalm о самом современном российском вооружении, используемом террористами на Донбассе, что доказывает факты поставки оружия и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - сообщила Фриз.

"В очередной раз акцентировала внимание на отсутствии на Востоке гражданского конфликта: война идет с Россией, а Украина сегодня является форпостом демократических ценностей Европы. Высказала мнение, что с империей нельзя договариваться: ее амбиции не позволяют ей остановить экспансию. Остановить агрессию можно только совместными многосторонними усилиями", - написала нардеп.