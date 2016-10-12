Президент Украины предложил премьеру Канады синхронно ратифицировать соглашение о ЗСТ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонной беседы Порошенко и Трюдо.

«Президент Порошенко предложил синхронно ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли, подписанное во время визита премьера Трюдо в Украину 11-12 июля, парламентами обеих стран», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство Канады 19 сентября внесло на ратификацию в парламент соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, заключенное 11 июля.

Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Украиной предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности.

Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях.

Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона откроет до 98% рынка, тогда как Украина отменит тарифы для почти 80% канадского экспорта товаров с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. Также для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.