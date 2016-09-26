Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать с "Брокбизнесбанка" Курченко почти 11 тысяч тонн бензина в Крыму

Об этом сказано в постановлении суда от 8 сентября этого года.

В материалах дела говорится о том, что 28 января 2015 года Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины принял решение взыскать залог по договору между "Ощадбанком" и Ksandro Enterprise. Залогом были 10,56 тыс. тонн бензина А-95 за $10,4 млн и 2,33 тыс. тонн дизтоплива по $2,1 млн долларов.

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Топливо было залогом в договоре о подтверждении резервного аккредитива между "Брокбизнесбанком" Сергея Курченко и государственным "Ощадбанком" от 29 января 2014 года. По состоянию на 15 августа 2014 года задолженность составляла $8,38 млн. Залог был на хранении в ГП "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (АР Крым, Феодосия, ул. Геологическая, 2).

"Обратить взыскание на предмет залога по договору залога товаров в обороте № 100/48-3 от 30 января 2014 года, заключенному между Публичным акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины" и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью "КСАНДРО ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД" (KSANDRO ENTERPRISE LTD), а именно: бензин А-95 в количестве 10 555,148 тон договорной стоимостью $10 432 337,00 и дизельное топливо евро в количестве 2 330,599 тон договорной стоимостью $2 070 218,00" - говорится в постановлении.

Залог должен быть взыскан путем продажи другому лицу-покупателю.

Также "Ощадбанк" сможет взыскать с Ksandro Enterprise $44,3 тыс. на возмещение расходов на защиту своих интересов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка" 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

"Брокбизнесбанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.