Яценюк говорит, что Рада разблокирована, но надежды мало

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.05

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что работа парламента сегодня разблокирована (фракция БЮТ сегодня, в отличие от предыдущих дней, уже не блокирует трибуну и президиум парламента – УНИАН), «хотя надежды на дальнейшую работу мало».

Он сообщил, что вчера в 21.15 Кабинет министров Украины направил в ВР законопроект о преодолении экономического кризиса.

«Я этот законопроект только что расписал на соответствующие профильные комитеты», - сообщил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, вчера после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО «мы проводили еще дискуссию на уровне руководителей фракций относительно того, как рассматривать данный законопроект и другие законопроекты».

Председатель ВР предложил собраться руководителям фракций для того, чтобы сформировать порядок рассмотрения законопроекта. Он заметил, что речь идет о часовом перерыве.

В то же время он не исключил, что перерыв затянется, и работа парламента начнется только в 16 часов.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, документ состоит из 27 страниц, и он еще должен быть рассмотрен профильными комитетами.

А.ЯЦЕНЮК снова отметил, что в повестке дня - разрешение как экономического, так и политического кризиса. «И решать одно без другого вряд ли будет возможным, а если и будет возможным, то это означает нерезультативность принятия ни одного из решений», - добавил он.