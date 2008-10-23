Депутат БЮТ: ни 7-го, ни 14 декабря выборов не будет

Досрочные парламентские выборы в Украине нельзя провести ни 7, ни 14 декабря, отметил народный депутат Украины (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление главы государства Виктора ЮЩЕНКО о возможной дате проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, по его словам, «если бы букмекерские конторы принимали ставки на дату проведения внеочередных парламентских выборов, то я не советовал бы людям ставить на 7 или 14 декабря 2008 года, которые предлагает Президент ЮЩЕНКО. Они не выиграют миллион, потому что сегодня нет ни одной предпосылки для проведения выборов в эти дни».

«Даже если ЦИК, Секретариат Президента, Верховная Рада, Кабинет Министров и все, кто отвечает сегодня за проведение выборов, соберутся в одной комнате и будут 24 часа в сутки работать, чтобы начать предвыборную гонку 7 или 14 декабря, сделать это технически невозможно», - прибавил политик.

По мнению В.ПИСАРЕНКО, сегодня существуют много весомых причин, которые не позволяют заявлять о выборах. Бютовец считает, что Секретариат Президента дезинформирует главу государства и фактически вывешивает белый флаг перед наступлением мирового финансового кризиса на Украину.

«До сих пор не сформированы окружные избирательные комиссии, не решен вопрос относительно финансирования выборов, о бюллетенях для голосования вообще забыли. Последнюю точку на избирательном процессе поставил Президент, остановив действие своего указа о преждевременных выборах. Также не советую забывать о том, что сегодня действует судебный запрет на проведение досрочных парламентских выборов», - отметил депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ не обращают внимания и на тот факт, что сейчас 80 процентов украинцев против проведения досрочных парламентских выборов в стране. Депутат также считает, что «не учитываются заявления руководителей стран Европы и мирового сообщества об утопичности мнений украинских политиков относительно выборов. Мечты о безграничной власти делают незрячими политиков перед угрожающими вызовами для всей Украины».

«Все приведенные выше факты ярко демонстрируют нежелание отдельных политиков снять розовые очки и объединиться ради противостояния мировому финансовому кризису», - завершил политик.