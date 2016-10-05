Омелян, Дубневич и Бурбак призвали Раду проголосовать за создание Дорожного фонда

По словам Дубневича, как одного из авторов законопроектов, создание Дорожного фонда позволит направлять деньги, уплаченные в бюджет в виде акцизов и пошлин с нефтепродуктов и автомобилей, на ремонт и строительство дорог.

«В настоящее время эти средства расходуются нецелевым образом. Наша задача начать полномасштабные инфраструктурные проекты, и Дорожный фонд это позволит сделать, начиная уже с 2017 года», - сказал Дубневич.

Читайте такжеВ Кабмине и транспортном комитете ВР настаивают на создании Дорожного фонда

Как отметил Дубневич на своей странице в Facebook, в первые два года Фонд будет аккумулировать 75% акцизов и пошлин, с 2019 года – 100%. При этом Дубневич отметил, что в настоящее время Минфин уже внес в проект госбюджета на 2017 год Дорожный фонд, но уровень его финансирования – 26,75%. Дубневич считает, что этой суммы будет недостаточно, фактически уровень финансирования останется на прежнем уровне.

Дубневич уточнил, что 65% средств Фонда будут расходоваться на дороги государственного значения, 3% - на безопасность движения, а 35% в виде целевых субвенций будут перечисляться местным органам власти (областного уровня), которые будут распоряжаться ими без согласования с центральными органами власти.

Владимир Омелян отметил, что эти законопроекты уже прошли общественное и экспертное обсуждение. «Уже состоялось около 40 экспертных слушаний, проекты одобрены. Между первым и вторым чтением мы сможем внести поправки в проекты и в 2017 год войти с Дорожным фондом, тем самым прекратив практику ручного управления бюджетом в части финансирования дорог», - сказал Омелян.

Максим Бурбак заявил, что «Народный фронт» поддерживает идею создания Дорожного фонда, и фракция будет голосовать за проекты законов в четверг. Он также заявил, что фракция будет предлагать проект закона 5222. Этот проект закона предусматривает до 2019 года продолжение эксперимента, при котором сверхплановые доходы региональных таможен также будут направляться на финансирование дорог.

«Этот эксперимент, за исключением Одесской области, показал свою эффективность во Львовской, Тернопольской областях, на Волыни, где в этом году начались масштабные дорожные работы», - сказал Бурбак. Дубневич считает, что парламент должен поддержать и этот проект.

Напомним, что проект законов о создании Дорожного фонда был включен в повестку дня текущей сессии парламента на Согласительном совете 3 октября. Обязательство создать такой фонд Украина взяла на себя в 2010, что оговорено в меморандуме между Правительством Украины и ЕБРР. Президент Петр Порошенко на заседании СНБО в сентябре определил дорожную сферу как приоритетную до 2018 года.