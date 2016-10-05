На саммите ЕС состоится "стратегическая дискуссия" по России – постпред Словакии
10:52, 05 октября 2016Политика
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Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на предстоящем саммите, который состоится в конце октября, проведут стратегическую дискуссию» относительно России.
Саммит ЕС состоится 20-21 октября / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель председательствующей в ЕС Словакии Иван Корчок в среду в Страсбурге, выступая в рамках пленарного заседания Европейского парламента относительно повестки дня предстоящего саммита.
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«Состоится стратегическая, комплексная, политическая дискуссия относительно России», - отметил дипломат.
Кроме того, по его словам, в повестке дня - вопросы миграции и торговли.
Как известно, саммит ЕС состоится 20-21 октября в Брюсселе.
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