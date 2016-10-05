На саммите ЕС состоится "стратегическая дискуссия" по России – постпред Словакии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель председательствующей в ЕС Словакии Иван Корчок в среду в Страсбурге, выступая в рамках пленарного заседания Европейского парламента относительно повестки дня предстоящего саммита.

Читайте такжеЖурналист назвал возможную дату отложенного саммита Украина-ЕС

«Состоится стратегическая, комплексная, политическая дискуссия относительно России», - отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, в повестке дня - вопросы миграции и торговли.

Как известно, саммит ЕС состоится 20-21 октября в Брюсселе.