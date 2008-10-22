Тимошенко: сегодня у нас знаковый день

Сегодня днем ожидается решение Международного валютного фонда относительно выделения средств Украине для поддержки финансового сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание Кабмина.

«Сегодня у нас достаточно знаковый день. В 14.30 заседает МВФ для того, чтобы принять по Украине все соответствующие решения. Мы очень рассчитываем на то, что они будут позитивными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в ходе «круглого стола» с представителями экономической элиты страны заявила, что Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом, и средства от этой организации могут быть получены уже на следующей неделе.

«Мы практически закончили с МВФ переговоры на эту минуту, и у нас есть на 90% согласованный пакет, который должна сделать Украина через принятие законов, через принятие определенных правительственных решений, чтобы у нас была возможность на следующей неделе получить эту существенную финансовую помощь»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для того, чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять согласованный со всеми международными финансовыми институтами пакет изменений в законы экономического характера.