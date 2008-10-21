Тимошенко: Украина профинансирует все международные обязательства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина в полном объеме профинансирует все свои международные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня после совещания с представителями экономической и финансовой элиты по вопросам противодействия финансовому кризису.

«Все, что заложено в бюджете, - а мы являемся участником многих международных организаций, - все должно быть профинансировано, потому что это обязательства страны. И это не касается того – восточное это объединение или западное. С такими объединениями государств и определенными организациями мы должны обращаться в соответствии с подписанными соглашениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.