НФ предлагает продлить мораторий на продажу земли

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, выступая с парламентской трибуны.

"Хочу обратиться к тем политическим силам, которые, устраивая митинги под Верховной Радой, кормят людей многочисленными фейками. "Народный фронт" выступает за мораторий на продажу земли. Надо проводить широкое общественное обсуждение, чтобы общество дало оценку тому, как надо проводить реформу рынка земли. Поэтому наша фракция будет поддерживать продление моратория", - подчеркнул Бурбак.

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Кроме этого он озвучил позицию фракции относительно обновления состава Центральной избирательной комиссии.

"Хочу заявить четкую позицию: "Народный фронт" за то, чтобы все парламентские фракции были представлены в ЦИК. Такой принцип должен гарантировать прохождение нового состава ЦИК через сессионный зал", - сказал Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что фракция будет поддерживать законодательные инициативы по экологии, возобновление работы дорожного фонда и принятие новой редакции закона об образовании, которые будут розлядатись текущей пленарной неделе.