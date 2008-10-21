Яценюк открыл заседание ВР

В “Президентском вестнике” опубликован указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об остановке действия указа относительно досрочного прекращения полномочий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая пленарное заседание парламента, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, таким образом, указ Президента вступил в силу.

Он отметил, что снята правовая коллизия, которая касалась того, правомочен ли парламент работать в сессионном режиме после издания указа о досрочном прекращении полномочий ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Есть все правовые основания для работы ВР, и не только для принятия законодательных актов, но и для направления и подписания Президентом Украины этих актов законодательства».