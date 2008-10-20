Черновецкий раскусил замысел Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что попытки премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО переформатировать Кабинет министров и включить в его состав представителей всех фракций Верховной Рады является ничем иным, как стремлением снять с себя ответственность и затянуть время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, бессистемность в поисках путей преодоления кризиса со стороны Кабмина приводит к серьезному ухудшению состояния экономики Украины.

«Потребовалось много времени, чтобы из окон Кабмина заметили кризис. Еще больше времени потребовалось правительству и премьеру, чтобы понять, что мировой кризис влияет и на экономику Украины. Такой непрофессионализм и отсутствие реальных антикризисных мер привели к тому, что сегодня правительство не может предложить ничего, чтобы нивелировать последствия своей недальновидной политики», – заявил он.

Мэр Киева подчеркнул, что основной причиной такой работы Кабмина является то, что все силы премьер-министра и членов правительства направлены на борьбу за власть и противодействие указам Президента.

«Принцип работы должен быть простым: не справляетесь со своими обязанностями, которые возложены на вас народом и Конституцией Украины, – подавайте в отставку. Всеми силами цепляясь за кресла, невозможно в то же время работать и принимать решения на благо людей. Сегодня страна требует новых и реальных шагов по выходу из сложной ситуации. А значит и в парламенте, и в правительстве необходимы новые люди, которые работают профессионально и ответственно. Затягивание процесса обновления власти со стороны БЮТ только приводит к ухудшению ситуации в Украине», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Довести ситуацию до «ручки» и потом переложить ответственность на других – это главный принцип работы нынешнего Кабмина. Сегодня Украина требует новых сил в парламенте и правительстве, поскольку перетасовка одних и тех же лиц в политической колоде не дает положительного результата», – заявил он.