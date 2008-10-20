Почему к Тимошенко не пришел Яценюк и главы нескольких фракций

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не получал приглашения на заседание председателей фракций Верховной Рады с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое сообщение размещено на официальном сайте парламента.

«По состоянию на 12.00 20 октября 2008 года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не получил официального приглашения на заседание председателей фракций парламента с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении и отмечается: «Также не получали соответствующего приглашения и руководители еще нескольких парламентских фракций».

Как сообщал УНИАН, 19 октября премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в телеобращении к народу предложила создать коалицию на основе всех фракций парламента и переформатировать под нее Кабинет министров.

«На базе такой коалиции я предлагаю срочно переформировать Кабмин и создать правительство защиты Украины от мирового финансового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что такое правительство должно иметь возможность мгновенно реагировать на все внешние и внутренние вызовы, которые возникают вследствие кризиса.

Премьер-министр призвала лидеров фракций парламента собраться 20 октября в 12.00 в Верховной Раде для обсуждения этого вопроса.