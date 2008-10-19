Если ЕЦ пойдет на выборы отдельно, то таким образом поддержит Ющенко

На конференции Ивано-Франковской областной организации «Единого центра» ее председатель, депутат областного совета от «Нашей Украины» Павел АНДРУСЯК сообщил, что Ивано-Франковская областная организация "ЕЦ" допускает, что партия пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, даже, если их проиграет.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «вполне вероятно, что "Единый центр" пойдет на выборы самостоятельно, хотя есть большой риск не стать парламентской партией”.

Минусом самостоятельного участия в выборах П.АНДРУСЯК назвал то, что его «однопартийцам будет сложно объяснять людям, особенно на Западной Украине, почему партия, которая поддерживает действия Президента Украины, не идет на досрочные выборы вместе с “Нашей Украиной”, избирательный список которой должен возглавить Виктор ЮЩЕНКО».

А плюсом такого выбора, по его словам, является “отсутствие поддержки “Нашей Украины” на значительной части Украины». По мнению П.АНДРУСЯКА, если “Единый центр” пойдет на выборы отдельно, то таким образом партия, которой лишь три месяца, поддержит Президента Украины.

Он также убежден, что наше общество в настоящее время переживает не "кризис мировоззрения, а кризис морали". По его словам, украинская политика превратилась «в детскую песочницу», и вся Украина наблюдает за тем, как «борются за лопатку».

Конференция Ивано-Франковской областной организации «Единого центра» утвердила новый состав Совета, Контрольно-ревизионной комиссии, избрала делегатов на партийный съезд и утвердила список кандидатов в народные депутаты Украины от областной организации по квоте 15 человек.