Госдеп США раскритиковал несвободную кампанию по выборам в Госдуму РФ

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что США приветствуют предварительный отчет о выборах Госдумы от миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Мы признаем, что Центральная избирательная комиссия России провела выборы прозрачно, однако мы отмечаем вывод отчета о том, что на электоральной среде отрицательно сказались ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль СМИ и усиливающееся давление на гражданское общество", - сказано в заявлении.

США также "разделяют озабоченность наблюдателей о том, что вовлеченность кандидатов в процесс регистрации уменьшилась из-за ограничений права выдвигаться и чрезмерных требований к регистрации, в частности, для независимых кандидатов".

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Кроме того, Госдеп отмечает злоупотребления административным ресурсом некоторыми местными органами власти в период избирательной кампании, препятствовании определенным событиям в ходе кампании, а также подтверждает озабоченность по поводу притеснения в России видных представителей политической оппозиции.

США призвали российские власти принять соответствующие меры в ответ на рекомендации наблюдателей ОБСЕ и других местных и международных наблюдателей.

Напомним, 17 сентября США заявили, что не признают российские "выборы" на территории оккупированного ею Крыма.