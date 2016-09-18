Холодницкий рассказал, как проходит тестирование кандидатов в прокуроры САП

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"В субботу проведен первый этап (тестирование на знание законодательства) конкурса на занятие должностей прокуроров САП. Предварительные результаты следующие: из 370 допущенных кандидатов на тестирование явились 311 человек. 59 человек по разным причинам на тестирование не пришли", - отметил он.

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Холодницкий отметил, что те, кто не явился на тестирование, смогут пройти этот этап в дополнительный день после предоставления соответствующей информации об уважительности причин неявки в основной день.

Он добавил, что рейтинговые данные о прохождении тестирования на знание законодательства могут быть уточнены после проверки сведений и будут опубликованы на сайте ГПУ.

Следующий этап конкурса на общие способности состоится 24 сентября.

Напомним, 22 августа по 5 сентября велся прием документов для участия в открытом конкурсе на замещение 22 вакантных должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).